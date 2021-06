Roger Tibar: liigne ahnus ajab upakile

Veidi enam kui nelja kuu pärast saavad kõik vähemalt 16aastased haapsallased näidata oma meelsust ning valida uued esindajad Haapsalu linnavolikogu 9. koosseisu.

Kõige aktiivsem enesenäitamise periood, mil erakonnad ja valimisliidud asuvad oma programme tutvustama ning püüdma inimeste tähelepanu lubadustega järgmiseks neljaks aastaks, seisab alles ees. See kõik on n-ö tavaline osa poliitikast.

Mis aga teeb tänavused valimised minu jaoks huvitavaks, on asjaolu, et liigselt võimust kinni hoidvad inimesed – kutsun seda Putini kompleksiks – on aru saanud, et kõik ei pruugi minna nii kergelt, kui ehk loodeti. Kolm linnapeakandidaati on praeguseks teada ja ilmselt on neid veel lisandumas. Olles ise sisenemas sellesse võitlusesse esimest korda ja kohe suurte ambitsioonidega, sooviks sulle, hea lugeja, anda mõtlemisainet.

20 aastat Haapsalut juhtinud linnapea on kindel, et võit tuleb taas koduõuele. Sellega seoses on valimisliidul HaRi võrdlemisi pikk pink, kust keegi ei julge ega taha lahkuda või pinki vahetada. Arusaadav – kui tehakse taas hea tulemus, on soe koht olemas. Või, veel hullem, on hirm, et kui julgeda linnapea vastu kandideerida, lastakse linnaasutusest lahti.

Lisaks on Keskerakond nüüdseks harjunud volikogu esimehe ja aselinnapeade portfelliga. Enda jalgealust pole mõtet õõnestada, mistõttu võib eeldada, et Keskerakonna soov pole linnapea positsiooni endale võtta, vaid tagada Suklese püsimine ja kindlustada endale ka järgmiseks neljaks aastaks aselinnapea kohad.

Leian, et nii ei peaks see minema. Osaledes riiklikes otsustusprotsessides ja aidates kaasa ka Eesti2035 strateegia loomisele, olen mitmeid aastaid toonud välja vajaduse kehtestada juhtivatele positsioonidele rangemad piirangud. Kõigile avaliku sektori juhtidele maksimaalselt viieaastased lepingud, mille järel tuleb uuesti kandideerida ning omavalitsuste juhtidele mitte üle kahe järjestikuse valitsemismandaadi. Miks? Värskus, uued mõtted ja vaatenurgad, võimalus rohkematel inimestel end juhtivatel positsioonidel teostada ja rakendada. Praegu oleme üle riigi olukorras, kus paljudes kohtades on võimul inimesed, kes asusid juhtima 1990. aastatel. Kahjuks lisandub sellele ka mentaliteet, nagu poleks 30aastane isik pädev midagi eest vedama.

Jään huviga ootama, mida seni vaiksena püsinud erakonnad lauale toovad. Valijal peab olema lai valik, et leida õige kandidaat oma häält esindama. On aeg muutusteks! Kui toas läheb umbseks, teed ju akna lahti, et tuulutada. Teeme ka Haapsalu juhtimises akna lahti, et asendada seisev õhk värskusega.