Volikogu lubab Posti tänava remondiks laenu võtta

Haapsalu linnavolikogu andis reedel ühe vastuhäälega loa võtta linnavalitsusel Posti tänava remondiks 2,03 miljonit eurot laenu.

Kuigi Posti tänava ehitushange lõppes juba 21. aprillil, oli linnavalitsusel seni hanke võitjaga leping sõlmitata, sest linnal oli remondisummast puudu 2,03 miljonit eurot.

Algne plaan oli remontida Posti tänav 1,32 miljoni euroga, millest üks miljon on riigi toetus ja 320 000 linna omaosalus. „Tallinna maantee oli sama pikk ja läkski nii palju maksma,” põhjendas Haapsalu linnapea Urmas Sukles volikogule esialgset summat. Ehitaja leidmiseks välja kuulutatud hankel aga selgus, et odavaim pakkumine, mille tegi AS YIT, oli 3,675 miljonit eurot. Summast suurem osa ehk 3,14 miljonit kulub teeremondiks ja veidi üle 535 000 euro projekti koostamiseks.

Haapsalu finantsjuhi Martin Schwindti sõnul sai linn juba jaanuaris aru, et teeremont läheb plaanitust kallimaks, kuid toona eeldati, et summa jääb 2,5 miljonit euro piiresse. Et jaanuaris oli tegemist vaid eeldatava maksumusega, ei hakanud linn siis eelarvestrateegiat muutma.

Suklese sõnul ei saa Haapsalu peatänavat ehitada kehvemini, kui on planeeritud, sest tänavat tehakse järeltulevatele põlvedele. „Kui me seda praegu ei tee, siis me ei tee seda üldse,” ütles Sukles.

