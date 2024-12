Haapsalu investeerib järgmisel aastal tänavate remonti

Haapsalu 2025. aasta investeeringutest võtab lõviosa teede remont, millest suurim on Metsa tänava ümberehituse lõpuni viimine.

Kokku on investeeringuteks järgmisel aastal plaanitud 2,3 miljonit eurot, millest teede remondile kulub 1,5 miljonit eurot. „Kõik on hädavajalikud tööd,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu.

Plaanitud teetöödest suurim on Metsa tänava remont, mille kuluks on plaanitud 900 000 eurot. Haapsalu linnavalitsuse finantsjuht Martin Scwindt selgitas, et praegu ei ole remondi maksumus veel teada, kuid sellise summaga on arvestatud.

Mäesalu sõnul on Metsa tänava põhiprobleem sademeveetrasside puudumine. „See on põhjus, miks vesi jääb tänavale, autod pritsivad hoonetele ja need hakkavad mädanema,” rääkis Mäesalu.

Linnavalitsus plaanib remontida ka Lihula maantee kuni suure trummini. Mäesalu sõnul on järgmiseks aastaks plaanitud teelõigu ehitus keerukam kui tänavune, sest peale- ja mahasõite on rohkem.

Veel saavad järgmisel aastal korda Uus-Sadama tänav ja ehitatakse välja Väikese viigi ümber kulgev kergtee. Viimane oli plaanitud selleks aastaks, kuid rahanappuses lükati see järgmisesse. Samuti lükkus järgmisse aastasse Kesklinna lasteaedade köögi remont.

Varem jutuks olnud Haapsalu veekeskuse, pitsikeskuse ja uue linnavalitsuse maja ehituse või remondi jaoks linnaeelarves järgmiseks aastaks raha pole leitud. Schwindti sõnul viiakse need plaanid ellu, kui saadakse riigilt toetust, kuid sel juhul kanduvad need kulud ülejärgmisesse aastasse.

Investeeringute katteks võtab linnavalitsus 1,9 miljonit eurot laenu. Viimastel aastatel on olnud võetav laen samas suurusjärgus kui tagasimakstav laenusumma, kuid tuleval aastal ületab võetav laen tagasimakstavat summat 0,6 miljoni euro võrra.

Võrreldes aasta eest koostatud tänavuse linnaeelarvega oli Schwindti sõnul järgmise aasta eelarvet keerulisem kokku panna, sest tulud ei kasva enam võrreldes kuludega nii kiiresti kui varem. „Kõikide allasutuste ja töötajate soove ei suuda täita, peame lähtuma reaalsuse piiridest,” ütles Schwindt.

Linna tulud pisut siiski tõusevad. Prognoosi järgi kasvab tulumaksu laekumine 7,7 protsenti – samasse suurusjärku jääb ka Scwindti sõnul keskmine palgakasv ja nn Robin Hoodi seaduse järgi tõuseb pensionidelt makstav tuluosa.

Seoses maamaksu tõusuga laekub linnale maksuraha 200 000 euro võrra rohkem ning euribori langemisest võidab linnavalitsus ligi 150 000 eurot.

Palgatõusu enam kui 600 linnavalitsuses ja linna allasutuses töötaval inimesel oodata ei ole. Palk tõuseb umbes 140 töötajal, kes teenivad riiklikult kehtestatud alampalka. Samuti tõuseb palk üksikutel ametikohtadel. „Lootust, et palgad tõusevad kõigile protsendiga, ei ole,” ütles Schwindt.

Haapsalu linnavalitsuse tulud on järgmisel aastal 26,6 miljonit eurot, millest 16 miljonit laekub tulumaksust. Linna järgmise aasta põhitegevuse kuludeks on plaanitud 24,7 miljonit ja investeeringuteks 2,3 miljonit eurot. Vabade vahendite jääk järgmise aasta lõpuks on 190 000 eurot.

Järgmisel aastal võtab Haapsalu linnavalitsus 1,9 miljonit eurot laenu ja laenude tagasimakse on järgmisel aastal 1,3 miljonit eurot. Linnavalitsuse netovõlakoormus on 63,2 protsenti ehk 16,8 miljonit eurot.