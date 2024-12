Haapsalu jõulukamber võõrustab sadu lapsi

Pühade ja aastavahetuse eel võtab Haapsalu lasteraamatukogu oma neljandas jõulukambris vastu sadu lasteaia- ja koolilapsi.

Neljapäeva hommikul on Haapsalu lasteraamatukogu fuajee tuubil täis põnne, kes riietuvad lahti, ja põnne, kes panevad riidesse. „Ühed tulevad ja teised lähevad,” ütleb bibliograaf Krista Kumberg. Raamatukogu kalender on aasta lõpuni täis: päev-päevalt iga rea peal lasteaiarühm või kooliklass. „Käinud on tublisti sadakond last ja teist nii palju ja rohkemgi tuleb juurde,” ütleb Kumberg.

Kui neljapäevahommikused tulijad on trepist üles teisele korrusele roninud, imelinnuakna ees ahhetanud ja jõulukambri uks lõpuks avaneb, kostab Haapsalu Pääsupesa vanema rühma põnnide suust ehe „ohoo”. Sellest hüüatusest ei tüdi Haapsalu lasteraamatukoguhoidja Grete Nootre kunagi ja käib sed