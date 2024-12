Lendav Läänlane ja muud mootorrongid

Haapsalu ja Tallinna vahel 1930. aastatel ühendust pidav diiselmootorrong Lendav Läänlane oli omal ajal Eesti moodsaim rong.

Haapsalu raudtee- ja sidemuuseumis näeb eilsest näitust mootorrongidest, mis ilmusid meie raudteedele sada aastat tagasi. Vast avatud näitus annab aimu just mootorrongide varajasest ajastust Eesti raudteel ehk siis ajast enne teist maailmasõda.

„Sel aastal said elektrirongid Eesti raudteel sada aastat vanaks,” ütles raudteemuuseumi teadur Tõnu Tammearu näitust sisse juhatades. „Eesti raudtee ajalugu on täis vahvaid lugusid, enneolematuid seikluslikke aspekte ja põnevaid inimesi oma põnevate lugudega,” lisas ta. Neid lugusid ongi raudteemuuseumi töötajad näitusele toonud. Kuigi esikohal on lood, peaks näituselt Tammearu sõnul olema ammendavat tehnilist infot ka mootorihuvilistele.

Esimesed mootorrongid Eesti raudteel olid, nii tänapäevaselt kui see ka ei kõla, elektrimootorrongid, mis hakkasid sõitma 1924. aastal. Tõs