Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldab jalgpalliteemalise lastekaitsepäeva

Maikuu viimasel laupäeval, 29.mail algusega kell 11 toimub Lihula gümnaasiumi staadionil perepäev.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi eestvedamisel toimub järjekorras juba 14 Lastekaitsepäeva jalgpalliturniir.

See on üritus, kus klubi kutsub lahedalt aega veetma kogu oma jalgpallipere. Pikkade aastate jooksul on sellest osa saanud kõik klubi väikesed jalgpallilapsed. Lisaks veel emad, isad, vanaemad, vanaisad ja kõik teised kes meie lastele turvalist lapsepõlve pakuvad ja soovivad. See on klubi tähtsamaid ettevõtmisi üldse.

Ka sellel aastal osalevad perepäeval lapsed oma vanematega Lihulast, Massust, Kõmsilt, Metskülast, Virtsust.

Sellel päeval ja selle üritusega oleme alati soovinud näidata, et kõige tähtsam on laps. Et lapse ümber toimuv, temaga tegelemine on kõige olulisem.

Jalgpallipäev on alati pakkunud erilisi ja erinevaid üritusi. Lastel on alati külas käinud palju tuntud inimesi, tippsportlasi. Sellel aastal korraldab klubi ürituse koostöös lastekaitse liiduga. Just nemad valmistavad ette töötoa, kus lastele ja vanematele on teemaks mitmed erinevad ja vajalikud jututeemad.

Lisaks väisab sellel päeval Lihulat ja meie üritust Eesti tippjalgpallur. Aastate jooksul on meie jalgpallipäeval osalenud võib vist kindlasti öelda, et terve Eesti koondise täis jalgpallureid. Meie lastega on koos mänginud näiteks Ingemar Teever, Martin Reim, Indrek Zelinski, Marko Kristal, Karl Palatu, Rauno Sappinen, Kristina Bannikova, Kethy Õunpu ja paljud teised tippjalgpallurid.

Jalgpallipäeval toimub kaks erinevat turniiri. Koos mängivad 1-3.klasside lapsed ja 4-6.klasside lapsed. Lisaks peetakse perede löögivõistlus, millest võtavad osa Laps ja Lapsevanem. Päev läbi töötab puhvet, lisaks on kõikidele osalejatele korraldajate poolt tasuta lõunasöök.

Nagu alati lõpetab päeva suur jalgpallilahing laste ja lastevanemate vahel, ning autasustamine, kus auhindu jagub kõigile.