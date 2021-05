Läänemaa Jalgpalliklubi esindusmeeskond võttis hooaja avamängust täisedu

Sel nädalal tulid taas palliplatsile esiliigade võistkonnad ja Läänemaa jalgpalliklubi meeskond noppis esimesest mängust võidu.

Teist hooaega kõrgemate liigade seltskonda kuuluv, esiliiga B tasemel mängiv Läänemaa JK pidas hooaja esimese kohtumise reedel Lillekülas Nike Arenal.

Läänemaa JK vastaseks oli Tallinna Kalevi U21 võistkond, kellega varem on mängitud viiel korral ja alati oli seis vastase kasuks pööranud. Sel korral läks teisiti. Läänemaa võitis mängu, lüües neli väravat ja hoides oma värava puhtana.

Peatreener Theimo Tülp võttis mängu kokku: „Pikalt oodatud hooaja algus oli murettekitav. Küsisime endalt, kas oleme meeskonnana ikka piisavalt valmis nii esimeseks mänguks kui ka terveks hooajaks.”

Tülpi sõnul jäi seljataha jäi paarikuine treeningpaus ning koroonaolukorrast tingituna sai treenida ainult distantsilt ja individuaalselt. „Sellest, mis piirangute raames oli lubatud, sai võetud maksimum. Esimene mäng on läänlaste jaoks alati olnud väljakutse, millesse suhtume täie tõsidusega. Panuseid tõstis veelgi vastane – suurklubi Kalev.”

Meeskonna komplekteerimine oli Tülpi sõnul seekord treeneritele suur eksam. Mängijaid, kelle seast valik tehti, oli kokku pea kolmkümmend, kuid väljakule sai lubada vaid 16 jalgpallurit. „Valik õigustas end juba esimese 30 minutiga,” ütles Tülp. „Saavutasime piisava edu, et mäng lõpuni enda käes hoida. Kui üldse nuriseda siis vaid selle üle, et järgmised 60 minutit ei skooritud ja uus mängujoonis teisel poolajal oli rabedavõitu. Kokkuvõtvalt usun, et saime esimesest mängust piisavalt hea kogemuse ja nägemuse, mida ja kuidas edasi treenida, et olla sel hooajal vähemalt sama edukas kui eelmisel aastal.“

Võistkonna eest lõid väravaid Martin Salf, Karmo Einmann, Morten Saar ja Juhan Jograf Siim. Läänemaa JK järgmine mäng on juba 10. mail Tabasalus.

Pealtvaatajad ei ole veel mängudele lubatud.