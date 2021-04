Läänemaal on suur tuleoht

Ilmateenistus on Läänemaale ja suuremale osale mandi-Eestist andnud 4. astme tuleohu hoiatuse, mis tähendab, et on suur tuleoht.

Ilmateenistuse andmeil püsib suur tuleoht ka kolmapäeval ja neljapäeval. Reedest pühapäevani on ilm sajuta, võrdlemisi tuuline ja sajuta, mis tähendab, et tuleoht muutub väga suureks ja on üle Eesti 4. ja 5. klassi piires, mis tähendab, et tuleoht võib muutuda äärmiselt suureks.