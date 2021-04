Haapsalu linnuse hoovis juhib Okasroosike tähelepanu veritsushaigustele

Haapsalu linnusehoovis on väljas vokk, mille kõrval on tütarlapse kuju, kelle käest voolab verejuga. Seesuguse installatsiooniga soovib hemotoloogide selts koos regionaalhaigla, Tartu ülikooli kliinikumi ja Tallinna lastehaiglaga tähelepanu juhtida veritsushaigustele.

Seetõttu on insallatsiooni kõrval teade: „Hemofiiliahaigetel võib ka pisike vigastus lõppeda raskete tagajärgedega. Märka veritsushäiretega inimesi meie keskel.”

Kampaania jooksul näeb muinasjutust „Okasroosike” inspireertud kunstiakadeemia tudengite loodud välisinstallatsioone linnustes ja lossides üle Eesti. Kampaaniaga soovitakse veritsushäirete olemasolu ja mõju ühiskonnas rohkem teadvustada.

„Hemofiilia ja teiste veritsushäirete olemasolu ja mõju inimese tervisele ei ole piisavalt hästi teadvustatud, aga edu võti on just varajases avastamises ning õiges ravis. Need on küll harvikhaigused, aga arstidena näeme piisavalt sageli olukorda, kus inimesed jõuavad abini liiga hilja ja sageli hoopis muul põhjusel. Samas saab haigusi arstide järelvalve all hemofiiliakeskustes kenasti kontrolli all hoida,“ ütles regionaalhaigla hematoloogiakeskuse juhataja dr Mariken Ross.

Rossi sõnul otsustati seekord võtta ette laiem kampaania ning kaasata ka kunstiakadeemia tudengid, kes innovatiivse lähenemise abil esitlevad Eesti linnuste ja losside juures veritsushaiguse mõju inimesele läbi muinasjutumaailma.

„Tudengid esitasid ligi kümmekond erinevat ja andekat veritsushaigustele tähelepanu pööravat loomingulist lahendust, mille hulgast valisime välja sobivamad, mis võiksid inimesi kõnetada ning teemasse paremini süvenema panna,“ lisas Ross.

Kuna veritsushaigused on ajalooliselt seotud losside ja aadlisooga ning sümboliseerivad müüti hemofiilia ja siniverelisuse seotusest, siis on valitud installatsioonide asukohtadeks just Eesti lossid ning linnused. Lisaks Haapsalule saab installatsioonidega tutvuda nii Tallinnas, Tartus, Rakveres, Põltsamaal, Narvas, Kuressaares kui ka Viljandis.