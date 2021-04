Martna osavald tahab endale uut põhikooli

Kuigi Lääne-Nigula valla eelarves on Martna kooli remondiks ette nähtud 65 000 eurot, tahavad martnalased remondist loobuda ja uue koolimaja ehitada.

„Remont oli nagunii kavas ja see on mahukas ettevõtmine. Oleme arutanud, et tuleks minna täispangale, jätta see investeering tegemata ja ehitada päris uus koolimaja,” ütles Martna osavallakogu esimees Hardi Rehkalt Lääne Elule.

