Perearst Madis Veskimägi: kas nutikellast tulevaid EKG andmeid saab usaldada?

Mitmed nutikellad on viimasel ajal saanud uuendusi, mis lubavad nutikella abiga EKG-d või vererõhku mõõta. Tõstamaa perearsti Madis Veskimäe sõnul on tegemist kasuliku ja igapäevaelus toimiva uuendusega, mis lubab enda terviseandmeid arstiga jagada reaalselt visiidile minemata. Samas soovitab Veskimägi selliste lahendustega ettevaatlik olla, kuna tervisereikkeid diagnoosida saab siiski vaid kvalifitseeritud spetsialist.

„Üldiselt on selline lahendus väga tervitatav, kus inimestel on võimalik keerukaid EKG ja vererõhu andmeid otse randmelt võtta. Samsung Health Monitor rakendus koos Samsungi nutikellaga on lahendus, mida olen ise viimastel nädalatel katsetanud. Kõige parem on see, et inimene ei pea ise andmeid tõlkima, vaid esmase info annab kasutajale kell ise ja annab kasutajale märku, kas seade leidis südamerütmist mingeid ebakõlasid. Soovi korral saab kellaga kogutud andmeid arstiga jagada, kes saab professionaali pilguga neile peale vaadata,“ rääkis perearst Madis Veskimägi.

Veskimäe sõnul on kellalt tulevad andmed üsna täpsed, kuid oluline on mõõtmise ajal olla äärmiselt rahulik ja mitte liigutada, kuna see lööb mõõtmise tulemused sassi. Samuti tuleb alati meeles hoida, et nutikell ei ole meditsiiniseade, vaid tegemist on lahendusega, mis pakub kasutajale vaid lihtsustatud terviseandmeid. Murettekitavate tulemuste korral kell küll hoiatab kasutajat, kuid terviseprobleeme diagnoosida saab vaid tervisespetsialist ja nutikell ei ole selleks mõeldud.

Elektrokardiogrammi ehk EKG võtmiseks kasutab Samsungi nutikell seadme sees olevaid sensoreid. Kasutamiseks tuleb panna kell randmele, asetada puhkeasendis käsi lauale ja panna teise käe nimetissõrme ots 30 sekundiks kellal olevale ülemisele nupule. Seejärel tuvastab kell, kas südamerütmis esineb häireid.

„Tegemist on kahtlemata kasuliku ja igapäevaelus päriselt toimiva uuendusega tehnikavaldkonnas, kuna nüüd saab inimene esmaseid terviseandmeid tavalise nutikellaga võtta ning neid koheselt üle interneti arstile saata, ilma et oleks tarvis mõõtmiste võtmiseks kohale minna. Samsung Health Monitor rakenduses saab EKG kokkuvõtte väga lihtsasti PDF-ina näiteks meili või sõnumina saata,“ rääkis Veskimägi.

Siiski rõhutab Veskimägi, et kui kell inimest mingi ebakõla osas hoiatab, siis tuleks konsulteerida arstiga, kes saab juba professionaalse meditsiiniseadmega hinnata, kas inimese tervisega võib olla probleem.