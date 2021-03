Õpilased ei pääse enne aprilli lõppu kooli

Suure tõenäosusega ei saa õpilased 12. aprillil koolipinki naasta, järgmine lootus pannakse koolivaheaja järgsele ajale – 26. aprillile. Kontaktõppe lubamiseks peaks nakatumiskordaja praeguselt tasemelt veel oluliselt madalamale langema, kirjutas ERR.

Kontaktõpe peatati koolides täielikult 11. märtsist, esialgu kuuks ajaks. Siiski saab praegu juba päris kindlalt väita, et 12. aprillil lapsed koolipinki ei naase.

„Kuna tulemas on aprillikuu koolivaheaeg, siis tõenäoliselt me peame valitsuses otsustama seda, et ka koolivaheaja eelsel nädalal on lapsed kaugõppel ja vaadata siis edasi, et kui nakatumiskordaja R läheb juba märkimisväärselt alla 1, näiteks 0,8 peale, siis me saaksime hakata järk-järgult lapsi kooli saatma,“ kommenteeris haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Kui nakatumiskordaja R ei ole ka enne 26. aprilli langenud 0,8 kanti, pole välistatud, et sel õppeaastal kontaktõpet enam ei toimugi.