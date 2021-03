Politsei kontrollis nädalavahetusel piirangutest kinnipidamist

Politsei kontrollis nädalavahetusel viiruse peatamiseks mõeldud piirangutest kinnipidamist – ühistranspordis 35 korral, kauplustes ja tanklates 125 korral, söögikohtades 62 korral, spordisaale seitsmel ja kirikuid 11 korral.

„Saame öelda, et üldpilt piirangutest kinnipidamise osas oli hea ja märkimisväärseid probleeme ei esinenud. Siiski tuli politseinikel näiteks ühele poele selgitada praegu kehtivaid reegleid oma müügi korraldamiseks. Samuti oli üldine pilt hea maski kandmise osas. Nädalavahetusel tehtud kontrollid näitasid, et maske kannab suurem osa inimestest ehk umbes 90% juhtudest kandsid inimesed maski. Kiidan kõiki inimesi ja ettevõtteid, kes piirangutest kinni peavad, sest praegu on kontaktide vähendamiseks oluline kõikide pingutus, et aidata kaasa viiruse taandumisele,“ ütles politseijaoskonna välijuht Rene Pajula.

Möödunud nädalal alustas Haapsalu politsei 19 väärteomenetlust ja reageeris 45 väljakutsele, millest suur osa olid liiklusalased rikkumised.

Möödundu nädalal oli ka üks avarii, kus valesti valitud sõidukiiruse tõttu sõitis sõiduauto vastu tee ääres olevat puud. „Praegusel ajal on ilmad hästi muutlikud ja sellepärast on oluline olla eriliselt tähelepanelik, valida oludele vastav sõidukiirus ning olla kindel, et sõiduki rehvid vastavad nõuetele. Talverehvid ei ole küll praegu enam kohustuslikud, kuid rehvivahetusega ei maksa kiirustada, kuna teeolud võivad olla halvad,“ ütles Pajula.