Üheksa-aastane Elsa: ma oleks peaaegu lakke hüpanud!

Haapsalu koolitüdruk Elsa Johanna Talvistu sai osa Endla teatri uues suvelavastuses.

Endla lavastaja Kaili Viidas valis Elsa välja 138 tüdruku seast. Juunis saab temast „Põrgupõhja uue Wanapagana” Riia – peategelase tütar, kellel on tükis märgilise tähtsusega roll.

„Kuidas see siis juhtus?” küsin. „See juhtus nii, et vanaema saatis sõnumi, et ta...” alustab Elsa. Ta on just koolist koju jõudnud, sööb elutoas suure laua taga lõunat ja kõlgutab jalgu. „...nägi televiisorist, et Endla teatrisse otsitakse tüdrukut ja ma tahtsin kindlasti osa võtta,” lõpetab Elsa. Tal on heledad sirged juuksed, vanaaegse mustriga kahar kleit ja aval naeratus.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!