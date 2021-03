Läänemaale lisandus üheksa koroonaviirusega nakatunut

Möödunud ööpäevaga analüüsiti 95 läänlase koroonaproovi tulemusi, millest üheksa ehk 9,47% osutus positiivseks.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 748, mis on seni kõrgeim Läänemaa haigestumuse näit. Viimase nädalaga on see enam kui kahekordistunud.

Eestis on keskmiselt viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta 1197. Üle 1000 on näit neljas maakonnas – Saaremaal (1925), Harjumaal (1583), Lääne-Virumaal (1339) ja Ida-Virumaal (1335).

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 7609 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1536 ehk 20,2% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 951 inimesel. 675 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 177, Lääne-Virumaale 110, Saaremaale 64, Tartumaale 54, Pärnumaale 26 ja Raplamaale 24 uut positiivset testi. Võrumaale lisandus 20, Jõgeva-, Viljandi- ja Järvamaale 16, Hiiumaale 14, Läänemaale 9, Valgamaale 8 ja Põlvamaale 7 uut nakkusjuhtu. 24 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Hommikul vajas haiglaravi 578 patsienti.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 92 270 inimesele, kaks doosi on saanud 42 234 inimest. Läänemaal on vaktsineeritud 775 inimest, ühe vaktsiinidoosi on saanud 1086 inimest.