Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi: saarlased ja hiidlased ühte malevasse? Muidugi!

“Kaitseliidu Saaremaa maleva ja Hiiumaa malevkonna liitmine oleks riigikaitse seisukohalt vajalik samm,” ütles Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi Kadi raadio saates “Keskpäev”.

“Idee liita Kaitseliidu Saaremaa ja Hiiumaa malev ei ole uus – selle üle on arutatud mitu korda varemgi. Nüüd on see taas päevakorda tõusnud,” vahendas Saaremaa päevaleht Saarte Hääl.



“Kui võtame asja niipidi, et sõja ajal on Hiiumaa nii või teisiti Saaremaa koosseisus, siis miks ei peaks ta seda olema rahu ajal? Seda enam, et rahu ajal harjutame neid asju, mida peab tegema sõja ajal,” ütles Havi.



Liitumise täpset ajagraafikut veel Havi sõnul paika pandud ei ole. Hiidlased on võtnud mõtteaega “Kui eelmine kord hiidlastega liitumise teemat arutasime, oli Kaitseliitu kuuluv vanem põlvkond küll seda meelt, et malevkond võiks ka edaspidi kuuluda Lääne maleva juhtimise alla, nagu ta taasiseseisvunud Eestis olnud on. Noorem põlvkond oli aga seda meelt, et saarlased ja hiidlased peaksid siiski koos oma asja ajama,” ütlers Havi. “Peaksime lähtuma siiski riigikaitse vajadustest ja sellest, mida erinevad õppused näidanud on. Liitmist lihtsalt niisama, kellegi suva pärast ette võtma ei hakataks.”

