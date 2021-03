Nädalavahetusteti peavad poed ja söögikohad suletud olema (täiendatud 21.22)

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ootsustas valitsus karmistada piiranguid toitlustuse- ja kaubandusettevõtete jaoks ning muuta neid hariduses.

„Oleme olukorras, kus koroonaviirusesse nakatumise langetamine ilma täiendavate piiranguteta ei ole võimalik,” nentis peaminister Kaja Kallas. „Täiendavate piirangute üle otsustamisel arvestasime tõsiasjaga, et nakatumine on eriti kõrge sotsiaalselt aktiivsetes vanuserühmades – tööealiste ja noorte hulgas. Arstiabi kättesaadavus on Eestis juba vähenenud ning haiglate koormus läheneb kriitilisele piirile. Meie eesmärk on praeguses olukorras tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus. Igaühe vastutus on piirangutest kinni pidada, kuid näeme, et peame tõhustama selle üle ka järelevalvet. Piirangutega kaasneb ühiskonnale igas mõttes suur kahju, seega peame kõik koheselt oma kontakte vähendama miinimumini.”

Tulevast laupäevast peavad nädalavahetusteti kaubandus- ja toitlustusettevõtted olema suletud, argipäeviti peavad toitlustusettevõtted uksed sulgema kell 18, toidu kaasamüük jääb lubatuks. Avatuks tohivad jääda toidupoed ning esmavahendite poed, näiteks apteegid ja optikapoed, samuti nn drive-in müüki võimaldavad kauplused. Kehtima hakkab 25% täitumuse piirang.

Välimüügi aladele, näiteks turgudele, hakkab kehtima klientide hajutatuse nõue. Piirangute järgimise üle tõhustatakse järelevalvet.

15. märtsist lubatakse õpilastel, kes teevad 2020/2021 õppeaastal põhikooli lõpueksameid ja riigieksameid kontaktõppele kahel päeval nädalas. Kontaktõpe saab toimuda vastavalt koolipidaja otsusele ning selle võimaldamisel tuleb arvestada terviseameti hinnangut ja maakonna koroonaviirusesse nakatumise näitajaid. Koolid peavad rakendama viiruse leviku ennetamiseks vajalikke meetmeid vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi juhistele.

Spordivõistlused ja liikumisüritused on lubatud ainult professionaalsetele sportlastele ning erivajadusega inimestele on lubatud liikumisüritused. Estoloppeti suusamaratonide sarja Haanja maratoni, mis pidi toimuma 6. märtsil, korraldada ei tohi.

Valitsus võtab korralduse vastu kolmapäeval, 3. märtsil. Piirangud kehtivad esialgu 28. märtsini.

Lisaks piirangutele soovitab valitsus kõikidele inimestele vähendada kontakte miinimumini ning juhul, kui kohtumine on hädavajalik, teha seda mitte rohkem kui 6-inimeselises rühmas. Tööandjatele ja töötajatele soovitab valitsus võimalusel rakendada kaugtööd.

Valitsus otsustab täiendavad toetusmeetmed kriisis kannatavatele sektoritele sel nädalal.