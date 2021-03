Läänemaale lisandus 12 koroonaviirusega nakatunut (täiendatud 12.29)

Ööpäevaga testiti koroonaviiruse suhtes 63 läänlast, kellest 12 said positiivse testitulemuse. Iga viies testitud läänlane põeb koroonaviirust ehk 19,05% testitutest olid viirusega nakatunud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 474. Läänemaast madalam on näit Hiiumaal (429) ja Põlvamaal (450). Eestis keskmiselt on näit 1035.

Neljas maakonnas on näit üle 1000 – Saaremaal (1711), Ida-Virumaal (1240), Lääne-Virumaal (1057) ja Harjumaal (1310).

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 4900 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1028 ehk 21% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 678 inimesel. 491 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 96, Lääne-Virumaale 88, Tartumaale 50, Pärnumaale 27 ja Raplamaale 13 uut positiivset testi. Läänemaale lisandus 12, Võrumaale 11, Saaremaale 8, Valgamaale 7, Põlvamaale 6, Jõgeva-, Järva-, ja Viljandimaale 5, Hiiumaale 2 uut nakkusjuhtu. 15 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Haiglaravi vajab 563 patsienti.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 78 759 inimesele, kaks doosi on saanud 34 050 inimest. Läänemaal on vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanud 1401 inimest, vaktsineerimine on lõpetatud 686 läänlasel.