Politsei tabas ühe PERHi ülemarsti rünnakus osalenu, teine on tagaotsitav

Politsei pidas teisipäeval kinni kinni Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) ülemarsti Peep Talvingu ründamisega seotud 61-aastase mehe ning otsib samas kuriteos kahtlustatavat, kuritegelikus ilmas tuntud 54-aastast Toomas Erm Wilsonit.

Uurijad töötasid vahetustega päeval ja öösel, et leida kurjategijate planeeritud tegevuses eksimusi, mis võimaldaks neid tuvastada, teatas Põhja prefektuuri pressiesindaja BNS-ile. Kogutud tõendid näitavad selgelt kahe mehe osalust rünnaku planeerimises ja toimepanemises.

„Täna [teisipäeva] hommikul pidasime kinni rünnakuga seotud 61-aastase mehe ning ta andis oma ütlused toimunu kohta, mis kinnitab uurijate versiooni, et rünnak ei olnud juhuslik ehk kurjategija ootas kannatanut ning oli ründamiseks valmistunud,” rääkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Politsei otsib veel taga teo toimepanemises kahtlustatavat 54-aastast Toomas Erm Wilsonit Mees on politseile varasemast tuttav ning tegemist on ka kuritegelikus maailmas tuntud inimesega.

Politsei palub Wilsonit näinud või tema võimalikku asukohta teadvatel inimestel helistada telefonil 56 904 272 või kirjutada hisko.vares@politsei.ee .

„Töötame aktiivselt, et teine kahtlustatav tabada ning teha selgeks, mis motiivil rünnak toime pandi,” ütles Tambre. „Täname kõiki inimesi, kes on juhtumi uurimisele kaasa aidanud. Saime palju kõnesid videost ründajat näinud inimestelt ning oleme teinud väga head koostööd rünnaku toimumispiirkonnas asuvate ettevõtete ja sealsete elanikega, mis annab kinnitust, et sellistel vägivaldsetel tegudel ei ole Eestis kohta. Nüüd on meie ühine eesmärk leida võimalikult kiiresti teine kahtlustatav.”

Möödunud nädalal rünnati Tallinnas Mustamäel PERH-i juures haigla ülemarsti Peep Talvingut, kelle autol torgati putuks üks rehv ja talle endale visati näkku uriini.