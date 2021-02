Noarootsi jääteele on lootust

Tänavune talv annab lootust, et jääd mööda saab sõita Haapsalust Noarootsi ja ehk ka Peipsil Piirissaarele, suursaartele pole jääteid kavas rajada ei tänavu ega ka tulevikus.

Kümme aastast tagasi sai viimati mööda ametlikku jääteed Hiiumaale sõita. Enam sellist aega ilmselt ei tule, ütles transpordiameti Lääne teehoiu osakonna juhataja Hannes Vaidla, kes on ka ise Hiiumaa jääteede ehitamisel kaasa löönud.

Noarootsi jääteemeister Roger Õiglas on nii Väikesel kui ka Suurel viigil jääd takseerimas käinud. „Lund on palju peal, lume all on vesi,” kirjeldas Õiglas olusid.

„Tänagi käisin Väikesel viigil,” ütles Õiglas eile ennelõunal. „Puurisin. Ei midagi head. Ma sain jää paksuseks küll 22 cm, aga jääd on vähemalt neli kihti, iga kihi vahel vesi.”

Noarootsi jäätee tarvis

