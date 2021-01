Homme algab talvine aialinnuvaatlus

Sel nädalavahetusel toimuv talvine aialinnuvaatlus kutsub tunni aja jooksul vaatlema oma koduaias või pargis näha olevaid linnuliike. Kuigi üks tund tundub lühike aeg, on see linnuvaatluse korraldajate hinnangul piisavalt pikk aeg, et näha enamikku loenduspaigas tegutsevatest lindudest.

Talvel korraldatakse vaatlust just sellepärast, et meil talvituvad linnud on kõige paremini vaadeldavad just südatalvel ja toitmiskohtade ümbruses.

Talvist aialinnuvaatlust korraldab Eesti ornitoloogiaühing ning see on Eesti populaarseim ja suurim harrastusteaduse algatus. Mullu osales talvisel aialinnuvaatlusel 1986 linnusõpra 1241 paigast üle Eesti. 93 protsenti vaatlustest tehtigi aedades, peaaegu 7 protsenti parkides ja kuuel juhul kalmistul. Kõige arvukam linnuliik, mida vaatlejad talvel on kohanud, on kõigil üheteistkümnel aastal, mil talvist aialinnuvaatlust on korraldtud, rasvatihane.