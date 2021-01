Peaminister Jüri Ratas astus tagasi

Peaminister Jüri Ratas teatas öösel pärast tunde kestnud Keskerakonna juhatuse koosolekut, et astub ametist tagasi.

Täna hommikul läks Ratas Kadriorgu president Kersti Kaljulaidi juurde, et anda talle oma tagasiastumispalve, kirjutas ERR.

Koos peaministri ametist lahkumisega astub tagasi kogu Ratase valitsus. Senine võimuliit jätkab kuni uue valitsuse ametisse asumiseni. Uutest võimalikest võimuliitudest ei soovinud Ratas rääkida, öeldes vaid, et Keskerakond arvestab opositsiooni siirdumise võimalusega. Reformierakonna juhi Kaja Kallasega Ratas enda sõnul möödunud ööl suhelnud ei ole.

„Poliitikas tuleb keeruliste olukordade lahendamiseks teha väga raskeid valikuid. Tegin väärtuspõhise otsuse astuda kujunenud olukorras Eesti Vabariigi peaministri kohalt tagasi. See otsus sündis nõupidamistes Eesti Keskerakonna juhatuse ja riigikogu fraktsiooniga ning lähimate ametikaaslastega. Võimalikke lahendusi oleks kindlasti erinevaid, kuid õige tundus neist ainult üks,” kirjutas Ratas öösel sotsiaalmeedias.

Ratas selgitas, et avalikuks saanud riigiprokuratuuri esitatud kahtlustus ei tähenda veel seda, et keegi oleks kindlasti süüdi, kuid paratamatult heidavad need kõigile asjaosalistele tõsist varju. „Sellises olukorras tundub ainuõige, et annan enda tagasiastumisega võimaluse kõigile asjaoludele häirimatult valgust heita ja selgusele jõuda. Poliitilise ja ühiskondliku rahu tingimustes,” kirjutas Ratas.