Haapsalu linnavalitsus maksis jõulupreemiat

Läänemaa omavalitsused olid koroona-aasta lõpus oma töötajatele jõulupreemia maksmisel kitsid, ainult Haapsalus said linnavalitsuse töötajad preemiat.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul said preemiat kõik linnavalitsuse töötajad. „Hoidsime aasta alguses kõvasti kokku ja nüüd vaatasime, et on võimalik preemiat maksta. Inimesed on tublid olnud ja raskel ajal on see abiks,” ütles Sukles.

