Opositsioon esitab abielureferendumi eelnõule 9300 muudatusettepanekut

Reformierakond esitab kolmapäeval riigikogu põhiseaduskomisjonile üle abieluteemalise rahvaküsitluse eelnõule tehtud 3500 muudatusettepanekut. Sotsid teatasid 5800 muudatusettepaneku esitamisest, kirjutas ERR.

„Kuna meie eesmärk on see planeeritav rahvahääletus ära hoida, mis on korraga nii mõttetu, naeruväärne kui ka julm, siis me oleme valmistanud ette ligi 3500 muudatusettepanekut,” ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

„Meie kindel siht on jätta ära referendum, mille vastu on Turu-Uuringute ASi hiljutise uuringu andmetel 58 protsenti Eesti inimestest. Sotsiaaldemokraatide ettepanek koalitsioonile on referendumieelnõu mitte edasi menetleda. Aga selle kindlustamiseks, et referendumit ei toimuks, esitame me eelnõule tuhandeid muudatusettepanekuid. Eesmärgiks ei ole aja kulutamine ega nende ettepanekute läbi hääletamine, eesmärgiks on seisata plaan, mis lõhestab rahvast ja toob niigi keerulisel ajal ühiskonda uusi pingeid,” ütles Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar.