Tibukollane Põgari palvemaja on kui meremärk

Mäevalla baptistikoguduse Põgari palvemaja remontinud ehitusfirma Ehto annab täna töö üle. Suvisteks jumalateenistusteks ehitatud maja saab nüüd kasutada aasta ringi.

„Ehitaja on oma töödega ühele poole saanud, maja avamine tuleb jaanuaris,” ütles Haapsalu linnavalitsuse linnavara spetsialist Madis Raudsepp. Pooleli on veel abiruumide kõpitsemine ja vaja on lõpetada elektritööd, aga need pole Ehto, vaid majaomaniku ehk siis koguduse rida.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!