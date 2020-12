Abielureferendumi eelnõu läbis esimese lugemise

Koalitsioonisaadikutest hääletasid eelnõu tagasilükkamise poolt Isamaa liikmed Siim Kiisler, Üllar Saaremäe ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Isamaa liige Mihhail Lotman jättis hääletamata.

Abielureferendumisse kriitiliselt suhtuv Keskerakonna fraktsiooni liige Imre Sooäär hääletas eelnõu tagasilükkamise vastu. Sooäär kirjutas sotsiaalmeedias, et ei hääletanud eelnõu tagasilükkamise poolt, sest see ei viiks lahenduseni.

Sooäär pakkus omaltpoolt välja abielureferendumi küsimuse uue sõnastuse – “kas te olete nõus, et kõik Eesti pered peaksid olema perekonnaseaduse kaitse all, lisaks abielule, mis on mehe ja naise vaheline liit?” Ta lisas, et täpse juriidilise sõnastuse peavad esitama põhiseaduse eksperdid ja juristid.