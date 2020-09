Janno Jürgensi film „Rain” jõuab kinno

Reedest jõuab kinodesse Janno Jürgensi esimene täispikk mängufilm “Rain”, mille esilinastus viiruseleviku tõttu märtsist septembrisse lükkus.

„Ootamine on olnud pikk ja ootusärevus on järjest kasvanud. Kui oled mitu aastat filmi arendanud, filminud ja monteerinud, siis on esilinastus väga eriline moment. Kahjuks pidime „Raini” kauem ootama, aga seda enam on hea meel lõpuks sealmaal olla,” sõnas režissöör Janno Jürgens.

„Rain” on lugu vennaarmastusest, eneseotsingutest, hoolimisest ja vihkamisest, armumistest ja armastuse purunemisest, mis kõik kokku jutustab sellest, mida tähendab inimeseks olemine. Jürgensi sõnul on hirm ja suutmatus ennast väljendada, välja näidata enda tundeid ja õrnemat poolt ning sellest tulenevad probleemid üks „Raini” suuri allhoovuseid. „Iga põlvkonna erinevus, sarnasus ja muutumine on minu jaoks väga põnev. Inimsuhted ja rääkimata asjad pakuvad mulle huvi,” lisas Jürgens.

Filmis mängivad Indrek Ojari, Marcus Borkmann, Rein Oja, Laine Mägi, Ivo Uukkivi, Meelis Rämmeld, Magdalena Poplawska (Poola) jt. Filmi stsenaristid on Anti Naulainen ja Janno Jürgens, operaator on Erik Põllumaa, monteerija Przemyslaw Chruscielewski (Poola), kunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Liis Plato, heliloojad Misha Panfilov ja Reinis Sējāns (Läti). Filmi produtsent on Kristjan Pütsep ja selle on tootnud Alasti Kino.

Film linastub kinodes üle Eesti 18. septembrist, Haapsalu esilinastus on laupäeval, 19. septembril. Filmi juhatab sisse režissöör Janno Jürgens ja pärast filmi vastavad kinokülastajate küsimustele Janno Jürgens ja Rein Oja.