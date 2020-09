Eesti esimene hübriidreisilaev Tõll asus reisijaid teenindama

Tänasest asus Virtsu-Kuivastu liini reisijaid teenindama Eesti esimeseks hübriidreisilaevaks ümber ehitatud Tõll, mille akupangad võimaldavad sõita osaliselt elektril vähendades sellega diiselkütuse hulka ja õhusaastet.

Esimese piduliku hübriidsõidu akupangad käivitasid majandus- ja taristuminister Taavi Aas, TS Laevade nõukogu esimees Valdo Kalm ja TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel.

TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel ütles, et Tõllu ümberehitus on järgmine suur samm kogu parvlaevanduse keskkonnasõbralikumaks muutmisel, millesse ettevõte on viimased aastad jõudsalt panustanud. „Tegutseme juba mõned aastad sihiga loobuda tulevikus täielikult Väinamere parvlaevade puhul fossiilsetest kütustest ja jõuda null-emissioonini. Tõllu ümberehitamine Eesti esimeseks hübriidreisilaevaks on suur samm selles suunas,“ lausus Jaak Kaabel lisades, et kui osaliselt akupankadel sõitev lahendus end õigustab, minnakse sama lahenduse teed ka ettevõtte ülejäänud uute laevaga.

TS Laevad paigaldas ligi 1,6 miljonit eurot maksnud ümberehituse käigus Tõllule akupangad, mis vähendavad diiselkütuse tarbimist 20% ning jätavad sellega õhku paiskamata 1600 tonni vähem CO2 aastas. Lisaks õhuemissioonidele väheneb ka veealune mürareostus ja vibratsioon.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul liigub kogu transpordisektor ambitsioonikate kliimaeesmärkide tuules, milles on mandri ja suursaarte vahelist liiklust korraldaval TS Laevadel oluline roll. „Ambitsioonikad kliimaeesmärgid kiirustavad meid seniselt tempokamalt üle minema keskkonnahoidlikele tehnoloogiatele ja lahendustele. Esimene hübriidreisilaev on suunanäitajaks kogu Eesti parvlaevanduse arendamisel,“ märkis Aas.

TS Laevad on Eestis esimene, kes kasutab diisel-elekter hübriidlahendust parvlaeval, mis sõidab suure ööpäevaste väljumiste ja manööverduste arvu juures ning talvekuudel miinuskraadides. Varem ei ole ka maailmas kasutatud akupankade tehnoloogiat nii suurel reisiparvlaeval, mis opereerib talvekuudel jääoludes.

Tõllu ümberehitustööd algasid 2019. aastal. Ehitustööd teostas peatöövõtjana Baltic Workboats, akupangad tarnis Corvus Energy, elektri- ja automaatikaseadmed tarnis Norwegian Electric Systems ning peak-shaving hübriidlahenduse on projekteerinud LMG Marin.