Mesikäpa heategevuskampaania kogub raha taastusravihaigla terviserajale

Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus plaanib haigla sisse rajada terviseraja, mis innustaks lapsi liikuma. Terviseraja rajamiseks kogub haiglale raha Mesikäpa heategevuskampaania.

Plaanide järgi tuleb rada haigla kõigi korruste koridoridesse ja avalikesse ruumidesse. Erinevate ülesannete lahendamist nõudev visuaalselt atraktiivse ja värviküllase terviseraja disaininud taastusravihaigla töötajad. Terviserajale on plaanis paigutada erinevaid ülesanded, mis ärgitavad liikuma, mõtlema, nuputama ning käelist tegevust arendama.

„Põrandatele ja seintele kantav terviserada on laste jaoks justkui mäng – tore vaba aja tegevus – aga selle taust on tõenduspõhine,“ ütles taastusravihaigla juht Kadri Englas. „Uuringud kinnitavad, et keskkonnal on taastumise protsessis täita oluline roll. Haigla võib olla ilus ja mugav, aga sageli mitte piisavalt innustav. Laste jaoks põnevate atraktsioonidega rikastatud keskkond soosib aktiivset tegevust ka erinevate teraapiate vahel ja aitab sellega kaasa laste arenemisele ja paranemisele,“ selgitas Englas.

„Mäng aitab lastel kiiremini terveks saada, aga haigla ei ole tavaliselt mängimiseks motiveeriv paik,“ selgitas Orkla Eesti juht Kaido Kaare, miks Mesikäpa heategevuskampaania tänavu laste terviseraja loomist toetab. „Haapsallu rajatav loov lahendus ergutab liikuma lapsi, kelle jaoks iga samm on suur pingutus. Mesikäpp innustab liikuma aga ka neid, kes on küll täiesti terved, ent ikkagi seda ei tee. Meie kõigi jaoks on tähtis iga samm, sest sammudest saab alguse liikumine ja liikumine viib meid edasi,“ lisas Kaare.

Heategevuskampaania annetab igalt septembris ostetud Mesikäpa tootelt 2 senti piiratud liikumisvõimega lastele terviseraja loomiseks. Lisaks on järgmisest nädalast võimalik Tallinnas Foorumi ja Solarise ühistranspordipeatustesse paigaldatud terminalide juures annetada 2 eurot kontaktivabalt pangakaardiga viibates. Mesikäpal on koostöös sõpradega plaanis koguda raja loomiseks vähemalt 15 000 eurot.

Varasematel aastatel on Mesikäpa kampaania toetanud vähihaigeid lapsi koostöös Eesti vähihaigete laste vanemate liiduga, piiratud liikumisvõimalusega lapsi koostöös Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskusega, kuulmislangusega lapsi koostöös Tartu ülikooli kliinikumi lastefondiga ning koolikiusu ennetamist KiVa programmi raames, kokku suurusjärgus 100 000 euroga.