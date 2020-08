Ööpäevaga lisandus 20 positiivset testi

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1116 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 20 testi tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 13 inimesel. Harjumaale laekus 4 uut positiivset testitulemust, üks nakatunu lisandus ka Lääne-Virumaale ja Tartumaale. Ühel positiivse testitulemuse andnud puudus rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Kaks Ida-Virumaa haigestunut on Estonia kaevanduse töötajad ning viis sama kaevanduse kolde lähikontaktsed. Üks koroonaviiruse juhtum on seotud reisimisega. Kahel juhul haigestusid nakatunu lähikontaktsed, ühel juhul kahest oli tegemist Ojamaa kaevanduse kolde lähikontaktsega. Neljal juhul on haigestumise asjaolud täpsustamisel.

Estonia kaevanduse koldega on kokku seotud 54 haigusjuhtu, viirus hakkas kaevanduse töötajatele ja nende lähikontaktsetele levima kahelt meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder viibinud kaevanduse töötajalt. Kuna esimesed kaks Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud hetkel 52 koroonaviiruse juhtu.

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on tänaseks kokku seotud 15 baari külastajat, kellest kaks on Estonia kaevanduse töötajad. Ojamaa kaevanduse koldega on seotud hetkel kaheksa inimest.

Terviseameti ida regionaalosakond jälgib seoses koroonaviiruse levikuga ligi 650 inimest, neist 94 on haigestunud.

Neljast viimase ööpäeva lisandunud Harjumaa nakatunust kaks sai viiruse lähikontaktist haigestunuga, ülejäänud juhtumite asjaolud on hetkel selgitamisel.

Perioodil 27.-28. august lisandunud Harjumaa seitsmest juhust kaks on seotud reisimisega Euroopa Liidus, kolmel juhul haigestusid seniste haigete lähikontaktsed. Kahel juhul jäi nakkusallikas teadmata.

Tartumaa COVID-19 haigusjuhu asjaolud on selgitamisel.

29. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 9 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Möödunud ööpäeva jooksul sai haiglast koju kolm inimest, koroonaviiruse tõttu uusi patsiente ei hospidaliseeritud.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 409 COVID-19 haigusjuhtumit 396 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 2086 inimest. Neist 1 581 inimese (75,8%) haigusjuhtum on lõpetatud, 505 inimese puhul (24,2%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande inimese kohta on 13,5.