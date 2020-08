Indrek Tarand intervjuus ERRile: loodan, et õpetajaametist tõuseb vastastikku tulu

Algavast õppeaastast Nõva koolis õpetajana tööle asuv Indrek Tarand ütles intervjuus ERRile, et loodab sellest tõusvat vastastikust tulu.

„Tallinnas ma kuulen, kuidas kõik räägivad, et maaelu tuleb arendada ja kuidagi kõik taastavad maaelu. Aga praktikas ma ei ole maal olles seda näinud, nende ponnistuste tulemusi. See on minu väike tagasihoidlik panus,” ütles Tarand ERRile.

Küsimusele, kas ta on mõelnud ka Nõva koolijuhuks pürgimisest ja Nõva põhikoolist piirkondliku eliitkooli kujundamist, vastas Tarand, et nii kõrgelt ta ei lenda: „Ja pealegi on Nõva koolil väga tarmukas direktor olemas, kes küllap on niisugustele asjadele mõelnud. Ja kui ma sisse elan ja natukene rohkem kurssi saan nende mõtetega, eks siis püüan võib-olla tõesti toetada neid, kui asjal on jumet.”