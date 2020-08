Hiidlane teenis lapsi piinates veerand miljonit eurot

Hiidlane Malle Kobin, kes mõisteti esmaspäeval laste väärkohtlemise eest neljaks ja pooleks aastaks vangi, teenis seitsme aastaga laste kasvatamise eest veerand miljonit eurot.

Malle Kobin kohtles aastaid julmalt oma kasulapsi, kelle riik ja omavalitsused saatsid tema juurde Hiiumaale Putkastesse kasvama. Tema kasvatusmeetodite hulka kuulus peale löömise ka tundideks ühe koha peale seisma sundimine. Kobini ja tema poja asutatud MTÜ Siimupoiss sai aastail 2012–2019 toetust ligi 250 000 eurot kasulaste kasvatamiseks. Sellest kattis ta eluaseme- ja toidukulud ning maksis läbi aastate endale palka keskmiselt tuhat eurot kuus.

Kui sotsiaalkindlustusamet (SKA) mullu augustis Kobini julmuste kohta politseile avalduse tegi, kasvas Kobinite juures kolm kasulast. Viimane laps, üheksa-aastane poiss, suunati tema juurde mullu mais. Koos politseile avalduse viimisega võttis SKA lapsed Kobinite juurest ära.

Prokurör Indrek Kalda ütles, et tema arvates oli Kobini tegevuse üheks motiiviks kasusaamine. „Malle Kobin vägivallatses aastaid paljude alaealiste kannatanute kallal. Ühtegi kergendavat asjaolu ei olnud, sest Malle Kobin ei tunnistanud end süüdi ega kahetsenud, seetõttu pole ka põhjust tingimisi vangistust mõista,” ütles Kalda.

Hiiu- ega Läänemaalt ei olnud Kobini peres ühtki last, nad olid toodud saarele üle Eesti. „Ju siis keegi ei tahtnud märgata või õnnestus oma tegevust peita korraliku kasuema fassaadi taha,” vastas Kalda küsimusele, kuidas Kobinil õnnestus aastaid laste kallal vägivallatseda ilma, et kooliõpetajad, naabrid või sotsiaaltöötajad oleks sellest politseile teatanud. „Võõraste silme all ta oma tegusid toime ei pannud, vägivald oli koduseinte vahel ja seda ei pruukinud keegi näha.”

„Kui lapsed ise ei räägi, siis keegi ei saagi teada. Ju nad siis ei julgenud rääkida,” lisas Kalda.

Kalda märkis, et tema aastatepikkuse riikliku süüdistaja töö ajal pole varem olnud kuritegu, kus kasuvanemad on väärkohelnud kasulapsi. „Kobin ei ole oma tegusid tunnistanud, seetõttu on raske öelda, kas ta tegi seda raha pärast või oma iseloomu tõttu,” ütles Kalda. „Kobin teenis laste eest päris suuri summasid. Kaitsja vaidles sellele vastu, aga minu väide oli, et ta tegi seda raha pärast.”

Kobinid võtsid oma peresse ka puudega lapsi, kelle toetus oli tavalisest kopsakam. Kalda arvas, et kui Kobin on oma asendushooldusteenuse lepingut rikkunud, siis on põhjust temalt toetus tagasi küsida. SKA teatas, et nad kaaluvad, kas küsida väärkoheldud laste toetus MTÜ-lt Siimupoiss tagasi.

Süüdistuse järgi väärkohtles Malle Kobin aastail 2016–2019 viit 9–17aastast kasulast. Malle Kobin lõi neid korduvalt nii käe kui ka jalaga ning pani luku taha. Lapsed pidid istuma luku taga viiest minutist mitme päevani. Ebaseadusliku vabaduse võtmise paragrahvi alusel heitis prokuratuur Kobinile ette ka seda, et ta sundis lapsi ühe koha peal seisma vähemalt 12 tundi järjest. Malle Kobin jäi süüdi ka ühe kasulapse asjade omastamises – Kobin jättis endale täiskasvanuks saanud kasulapse jalgratta ja arvuti. Kobin ütles kohtule, et hoidis asju enda juures, sest kasulaps varastas temalt raha.

Kobin eitas kõiki talle süüks pandud tegusid ega olnud valmis kohtuotsust kommenteerima.

Piia Jaaksoo ütles otsuse väljakuulutamisel, et kannatanute ütlused olid usaldusväärsed, kuigi Malle Kobini advokaat püüdis vastupidist tõestada. „Kannatanud on selgitanud, et Malle Kobini juures elades ei julgenud nad oma tegelikest elutingimustest rääkida, sest kartsid uusi karistusi,” ütles Jaaksoo.

Malle Kobini peksupesa avalikuks tulekul oli suur roll Hiiumaa lastekaitsetöötajail Carol Aleksejevil ja Mari-Liis Levaltil, kes teatasid rikkumisest SKA-le.

Praegu juhib Kobin Hiiumaa puuetega inimeste koda. Hiiumaa vallavanem Toomas Rõhu ütles, et ta ei oska öelda, kas laste peksmises süüdi mõistetud inimene sobib juhtima puuetega inimeste koda. Hiiumaa vallavalitsus on koja asutaja. „Ma ei oska seda kommenteerida, sest kohtuotsus ei ole jõustunud,” ütles Rõhu eile.

Malle Kobin juhib ka kasuperede liitu. Selle juhatuse liige, Võrus elav kasuvanem Inge Järvpõld ütles, et selline käitumine on lubamatu. „Väga kahju, kui kõik märkasid, mis Malle Kobini kodus toimus, aga midagi ette ei võtnud, muudkui ootasid ja ootasid,” ütles Järvpõld.

Malle Kobin hakkas kasulastega tegelema juba 1990. aastail, ta sai aasta ema tiitli 2013 ja ka president Toomas Hendrik Ilveselt teenetemärgi. Viimase peab ta vangimajja karistust kandma minne stagastama riigile. Kobin on olnud Käina vallavolikogu esimees.

Alar Salu ütles pärast istungit, et arutab Malle Kobiniga, kas kaevata otsus edasi. Malle Kobinil tuleb tasuda riigile menetluskulu ligi tuhat eurot ja endiste kasulaste advokaadikulu 6600 eurot. Malle Kobin teatas kohtule, et kulutas enda kaitsmiseks 10 500 eurot.