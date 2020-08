COVID-19: ööpäevaga lisandus kolm positiivset koroonaviiruse testi, üks haigestunu suri

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 320 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest kolm testi tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmete järgi laekusid kõik kolm positiivset koroonaviiruse testitulemust Ida-Virumaale. Ühel juhul oli tegemist Estonia kaevanduse kolde haigestunu lähikontaktsega, kahel juhul on nakkusallikas selgitamisel.

Ida-Virumaa kahe koldega on seotud üle 30 haigusjuhu

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on tänaseks seotud üheksa baari külastajat, kellest kaks on Estonia kaevanduse töötajad. Koldega on kokku seotud 15 inimest, neist kuus on baaris viibinute pereliikmed ja tuttavad.

Estonia kaevanduses on kokku nakatunud 13 töötajat, neist kaks esimest viibisid meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder. Lisaks on haigestunud kaheksa kaevanduse töötajate pereliiget ja tuttavat. Kuna kaks esimest Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud hetkel 19 koroonaviiruse juhtu.

Suri koroonaviirusesse nakatunud 76-aastane naine

24. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 11 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Koju ei saadetud ühtegi inimest, avati kaks uut COVID-19 haigusjuhtumit.

Ida-Virumaal suri haiglaravil viibinud koroonaviirusesse nakatunud kaasuvate haigustega 76-aastane naine, kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 64 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 402 COVID-19 haigusjuhtumit 389 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 2025 inimest. Neist 1543 inimese (76,2%) haigusjuhtum on lõpetatud, 482 inimese puhul (23,8%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande inimese kohta on 8,9.

Eestis on kokku tehtud ligi 141 tuhat esmase testi, nendest 2275 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Kuidas peatada koroonaviiruse levik?

Kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine.

Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitav kanda ka maski.

Kinniseid rahvarohkeid kohti tuleks võimalusel vältida.

Järgida tuleb kätehügieeni ehk teisisõnu: käsi tuleb pesta tihti.

Kätepesuks tuleb kasutada sooja vett ja seepi, avalikes kohtades alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.

Aevastamisel või köhimisel tuleb oma suu ja nina katta ühekordse salvrätiga. Kasutatud salvrätt tuleb koheselt visata prügikasti ja seejärel käed puhastada. Salvrätikut puudumisel kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), mitte paljast kätt.

Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega.

Mistahes haigussümptomite puhul tuleb kahtlustada koroonaviirust ja helistada oma perearstile.

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt.