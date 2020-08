Juhtkiri: vägivalla vastu roosa kleidiga

Literaat Mikk Pärnits tegi ühe roosa kleidiga rohkem kui armee ametnikke terve aastaga. Peidetud kuritegude vastu aitab kõige tõhusamalt päevavalgele kiskumine. Lähisuhtevägivald ja seksuaalne väärkohtlemine on üks neid käitumisviise, mille toimepanemist julgustab teadmine, et keegi ei saa kunagi teada. Vägivallatsejad ja vägistajad on enamasti korralikud inimesed, kes kasutavad oma positiivset renomeed ohvrite vaigistamiseks. Nii tegi näiteks oma kasulapsi väärkoheldes hiidlane Malle Kobin.

Pärnitsa roosa kleit ja kõrge kontsaga kingad tõmbasid tähelepanu, kui ta võttis teisipäeval Tallinnas vastu justiitsministeeriumi auhinna vägivallaennetuse eest. Kui ta poleks kleiti selga pannud, poleks tema sotsiaalmeediakampaaniat „See pole okei” ega tema sõnumit keegi märganud. Justiitsministri Raivo Aegi antud auhind oleks jäänud ministri ühekordseks enesereklaamiks ja auhinnasaaja dekoratsiooniks. Pärnits sundis end kuulama.

„Praegu on traditsiooniline perekond lapsele kõige ohtlikumaks kohaks ning seadused soosivad jätkuvalt vägistamiskultuuri,” ütles Pärnits. Talle sekundeeris president Kersti Kaljulaidi ette loetud statistika, et lähisuhtekuriteod on Eestis kasvutrendis.

Igaüks, kel mõistus peas ja süda rinnus, peaks nüüd endalt küsima, miks Pärnits nii väitis. Selle asemel aga hakkasid valitsuse ministrid Martin Helme ja Raivo Aeg sõnumitoojat materdama. Kuigi teisipäevasel vastuvõtul surus Aeg Pärnitsa kätt, teatas ta kolmapäeval, et Pärnits ei vääri auhinda.

Helme ja Aeg tegid seda, mida Eestis viimasel ajal liiga tihti tehakse. Ideoloogiline surve dikteerib poliitikaotsuseid, mille tegemiseks oleks vaja kuulata asjatundjaid. Pärnitsat mõnitades hakkasid Helme ja Aeg kaitsma vägivallatsejaid. Vaikimise ja eitamise müür jätab aga ohvrid abita.