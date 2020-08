Iloni Imedemaal esietendus Krista Kumbergi näidend

Haapsalus Iloni Imedemaal esietendus täna Ilon Wiklandi 90. sünnipäevaks kirjutatud näidend, mille autor on Haapsalu lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg.

Näidendi pealkirjaga „Iloni pliiatsid joonistavad” lavastasid Haapsalu noorte huvikeskuse draamaringi juhendajad Anne Suislep ja Triin Reemann. Esialgu plaaniti näidend Suislepa sõnul lavale tuua juba märtsis, kuid koroonakriis lükkas selle hilisemaks.

Kumbergi näidend sai inspiratsiooni Ilon Wiklandi elust ja loomingust. Iloni loo jutustajad on kunstniku pliiatsid ja kustutuskumm. Eri rollides astuvad üles Haapsalu noorte huvikeskuse draamaringi õpilased, kes on sama vanad, kui oli Ilon Haapsalus vanavanemate juures elades. Lugu keskendubki kunstniku lapsepõlvele Tallinnas ja Haapsalus.

„Mõnes mõttes oli selle näidendi kirjutamine lihtne, sest Anne Suislep inspireeris mind parimal võimalikul moel, tegi töö mulle lihtsamaks,” lausus Kumberg. „Tuli mõte, et võiks mängus olla Iloni teravad pliiatsid. See mõtte vist käivitas Krista,” lisas Suislep.

Elutud tegelased – pliiatsid ja kustutuskumm – valiti osalisteks sellepärast, et see oleks proovikivi draamaringi lastele. „Nad pole selliseid rolle enne mänginud,” nentis Suislep.

Kumbergil on seni trükis ilmunud viis näidendit. „Aga kirjutanud olen neid vähemalt 15. Lastenäidendid on olnud samas ka koguperenäidendid,” ütles Kumberg. Näidendeid on Kumberg kirjutanud peamiselt Risti koolile.

Haapsalu noorte huvikeskuse draamaringi õpilased toovad igal aastal välja ühe lavastuse, millega on rõõmustatud nii publikut kui ka teatrifestivalide žüriisid.

Fotod: Arvo Tarmula

“Iloni pliiatsid joonistavad”