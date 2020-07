Juhtkiri: vanajumala selja taga

Mingil põhjusel tundub maarjamaalastele, et elame vanajumala selja taga ja mujal laias ilmas toimuvad suuremad või väiksemad lainetused meid ei puuduta. Peamiselt siiski need, mida me ise oma kodu ukse all näha ei soovi. Head hoovused on aga alati teretulnud.

Paraku on protsessidel oma dünaamika, mis allub sõltuvalt asja või nähtuse iseloomust hoopis teistele reeglitele, olgu selleks siis majandusgeograafia või näiteks massikommunikatsiooni teooria (kuri)tarvitamine. Aga mõnikord lihtsalt inimlik ahnus ja lollus.

Selle taustal tekitab muret demonstratiivselt hooletu ja reaalset ohtu trotsiv käitumine koroonaviiruse suhtes. Kuigi mitte keegi pole väljastanud teadet, et võitlus koroonaviirusega on jõudnud eduka lõpuni ja viirus on alistatud, käituvad massid nii, nagu poleks seda vastikut viirust kunagi eksisteerinudki.

Tõsi – meil siin Läänemaal läks hästi ja haigestunute arv on olnud Eesti üks madalamaid. Läänemaa haigla arstid ja ametnikud on läänlasi vastutustundliku käitumise eest ohtralt kiitnud. Ainult tänu vastutustundlikkusele saime end siin Eestimaa äärel võrreldes mõne muu paigaga üsna turvaliselt tunda. Vaevalt oleks neil päevil keegi tahtnud mõne saarlase nahas olla.

Erinevalt mõnest Eesti paigast on Haapsalu aga üks armastatumaid turismisihtkohti. Siia sõidetakse praegu üle kogu Eesti ja kaugemaltki. Mitte miski ei anna alust eeldada, et viirust meile siia kaasa ei tooda. Piisab ühest nakatunust, et tekiks uus kolle.

Juba mitmendat päeva kirjutatakse meedias inimestest, kes külastasid nakatununa ööklubi ja spaad, käisid kinos ja muudes avalikes kohtades ning viibisid hotelliski. Miks peaksime eeldama, et midagi sellist siin kindlasti ei juhtu?

Sest me lihtsalt ei taha ja ütleme nii?

Kätega vehkimine ei aita. Käte pesemine ja desinfitseerimine aga küll.

Jätkame, palun.