Anneli Aken: kororoonaelust Euroopa ristteel

Trieri linna pommuudis on sel nädalal vahelduseks viirusele hoopis pommiuudis. Hea uudis, et leiti, ja hea, et maalilise pargikompleksi servas asuva eramu hoovis basseini jaoks auku kaevanud kopajuht liiga kõvasti ei koputanud. Ega tahaks küll olla sünnipäevalapsest majaomanik, kelle poeg kaunil kevadpäeval tuppa jookseb: „Ema, meil on aias pomm!”

Teise ilmasõja keskmine lennukipomm – brittide MC 500 (223 kg). Linnas, kus 1600 maja pihta sai, pole need leiud tänaseni sugugi haruldased, eelmine samasugune tehti kahjutuks mullu septembris ning üle-eelmine 2016. aastal vanalinnas. Kui kümme aastat tagasi aeda läbi kaevasin, võttis ka mõned korrad kõhedaks, kui labidas metalli vastu kõlksas, õnneks olid need vaid uksehinged ja muu säärane.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!