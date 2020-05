Juhtkiri: sündmustevaene suvi

Valitsus otsustas lubada juulis ja augustis korraldada kuni 1000 inimesega väliüritusi ja kuni 500 inimesega üritusi siseruumides.

Seni veel eriolukorras elavaile ja kahe kuuga eraldatuse elunormiks võtnud inimestele võib see esimese hooga tunduda üsna jahmatav. Kui seni pole õieti tohtinud isegi mitte külla minna, siis 500 või tuhat inimest üheskoos paistab hirmuäratav ja vastutustundetu.

Rahvahulgale seab siiski piirangud ruumi või platsi suurus. Arvestada tuleb, et inimesi oleks poole vähem, kui saali või platsile mahub – kui mahub 400, saab sisse 200.

Kindlasti rõõmustab paljusid, et eriolukorraga kinni kruvitud võimalused taas vabamaks lastakse, kuid suurte festivalide korraldajate otsaesisel on sügav murekurd. Kas jätta festival või kontsert üldse ära või piirduda nuditud variandiga? Otsustada pole lihtne. Suurte festivalide korraldamine on kulukas. Kui plaanitu tuleb asendada väiksema variandiga ehk piiratud rahvahulgale mõeldud kontsertidega, ei tulda ots otsaga kokku. Plusse ja miinuseid vaagides jõuab nii mõnigi korraldaja otsusele, et parem on üritus ära jätta. Sellest on kahju.

Kindlasti on aga ka neid, kellele on festivalide ära jäämine meeltmööda. Haapsallastegi seas on igal aastal neid, kes sõidavad suurürituste ajaks pigem ära või vähemalt ei tõsta oma jalga kesklinna. Kõik ei talu valju muusikat, trügimist ning lärmakaid suvitajaid.

Kuna eriolukord lõpeb ja üht-teist on siiski lubatud, ei valitse varsti algaval suvel Haapsalus küll vaikelu, aga senisest vaiksemad tõotavad need kuud tulla küll. Suurürituste ajal ja eel on ikka ja jälle arutatud, et ehk on linn külaliste aasta-aastalt paisuvate hordide jaoks liiga väikeseks jäänud. Seekord on võimalik näha, kas vaiksem suveelu sobib Haapsalule paremini või mitte.