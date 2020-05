Juhtkiri: petlik turvatunne

Koroonaviirus on seni Läänemaad säästnud. Kuigi testimiste arvu poolest 10 000 inimese kohta oleme Saare-, Hiiu- ja Võrumaa järel neljandal kohal, on meil koos Jõgeva- ja Põlvamaaga kõige vähem nakatunuid – kuus. Teateid viiruse kohapealse leviku kohta pole, viimane Läänemaa nakatunu sai viiruse Soomest. Ka Lihulas pole seni olnud nakatunuid, kuigi hooldekodus oli laustestimine.

Tõenäoliselt on kõik läänlased selle peale mõeldes kergendunult ohanud. Kergendus oli ilmselge ka nädalavahetusel, mil Haapsalu peatänav täitus jalutajatega ja distantsi hoidmine kippus ununema. Ühest küljest on see mõistetav ja inimlik. Keegi ei suuda olla pidevas häire- ja hirmuseisundis, seda enam, et nädalavahetuse ilm oli suviselt soe ja nakatunuid on päev-päevalt vähem kogu Eestis. Kaheksa nädalat kestnud eriolukorra lõpp paistab. Poed ja kohvikud avatakse, taas pääseb üle piiri, isegi seni ohtlikuks peetud Saaremaa on lõpuks lukust lahti keeratud. Ja nagu öeldud – meie väikesel Läänemaal ju praktiliselt ei ole viirust olnudki. Mida siis karta?

Teisest küljest – meetmed küll leevenevad, aga tavpärase elukorralduse taastumiseni on veel hulk aega. Nädalavahetusel jõudis koroonaviirus Lihulasse, mis seni oli üldse viirusvaba. Kuigi Pärnumaal oli eilseks registreeritud 125 nakatunud, polnud viirus Lääneranna valda jõudnud. Juhtum on seda hirmutavam, et erinevalt Lääne maakonna nakatunutest pole Lihulas selge, kuidas nakkus saadi – kas Lihulast, Tallinnast raviasutusest või tont teab kust.

See näitab ilmekalt, et heaolu ja turvatunne, mis korraks justkui tekkis, on näilised. Viirus ei ole kuhugi kadunud.

Surmahirmust hoolimata tuleks suhtuda viirusega nakatunuisse hoolivalt. Koroonahaiged on samuti inimesed, neid ei ole vaja paaniliselt karta ega vihata. Haigus taandub ning kui haige karantiinis püsib, pole kellegi tervis ohus.