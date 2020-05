Kullamaa kiriku kullatud rist jõudis töökojast tagasi

Läinud nädalal jõudis Kullamaa kirikusse tagasi kullatud tornirist, mis koos tornimunaga aasta eest kõrgelt alla toodi.

Kui risti on Rändmeistri töömehed restaureerinud ja see on saanud peale uue kullakihi, siis vana tornimuna oli nii kehvas seisus, et seda enam korda teha ei õnnestunudki. Nii saab kirik nüüd uue tornimuna, mis jõuab Kullamaale koos tõstukiga, mis tuleb risti ja muna tornitippu tagasi tõstma.

Kullamaa koguduse õpetaja Küllike Valk ütles, et tagasi tuuakse siiski ka vana tornimuna, mis Rändmeistri juhi Juhan Kilumetsa hinnangul on oma suuruse poolest Eesti kirikutest kolmandal kohal. 150aastasele munale ehitatakse karkass ümber ja edaspidi leiab see koha kirikutornis.

