Silma õpikoda korraldab matka koos maitseelamusega

Silma õpikoda plaanib nädalavahetusel korraldada peredele matka, mis ühendab nii loodusõppe kui ka läänemaised maitsed.

Silma õpikoja loodusõppe juhendaja ja ornitoloog Marko Valker ütles, et idee seesugune üritus korraldada tuli soovist pakkuda võimalust peredele looduses olla.

Umbes tunnine matk viib huvilised õpikoja lähedale rannaniidule. „Praegu on selline aeg, kus loodust saab maksimaalselt avastada,” ütles Valker.

Matk keskendub looduse tundmisele erinevate meeltega, Valkeri sõnul on praegu tärkavas looduses palju värve ja helisid, mida kõike matkalistele tutvustab. Samuti lubas ta, et lapsed võivad pärast matka nii akvaariumist kui ka mikroskoobi all veeputukaid uurida.

Matkale järgneb peakoka Joel Kannimäe valmistatud kahekäiguline lõunasöök – on põhiroog ja magustoit, mis on seotud käimasoleva Läänemaa maitsete aastaga. Valker ei soovinud veel avaldada, mida täpsemalt pakutakse, kuid ütles, et see on merega seotud. „Hoiame saladust,” ütles Valker.

