Ööpäevaga lisandus kaheksa positiivset testi

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 954 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest kaheksa ehk 0,8 protsenti osutusid positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus kolm positiivset testi tulemust Tallinnasse, kolm Pärnusse, üks Ida-Viru maakonda ja üks Võru maakonda.

9. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 48 inimest, neist viis on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 276 inimest, lõpetatud on 285 haigusjuhtumit. Eelmise ööpäeva jooksul suri Pärnu haiglas 81-aastane naine.

Terviseametile on eilsest kättesaadavad surmateatiste andmed surmaregistrist positiivse COVID-19 testi saanud isikute kohta. Seetõttu lisandus info kolme kodus surnud positiivse testi saanud inimese kohta: 24. aprill suri kodus 64-aastane mees Saare maakonnas, 26. aprill suri kodus 68-aastane mees Viljandi maakonnas ja 06. mail suri kodus 79-aastane mees Tallinnas. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 60 inimese elu.

Tänase seisuga on tervenenud 1219 inimest. Neist 747 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (61,3 protsenti), 472 inimese puhul (38,7 protsenti) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.

Eestis on kokku tehtud 62 720 esmast testi, nendest 1 733 ehk 2,8 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Eriolukorraga seonduv teave

12. märtsil väljakuulutatud eriolukord koroonaviiruse leviku piiramiseks kestab Eestis 17. maini. Eriolukorra ajal kehtib avalikus kohas viibimisel 2+2 reegel: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Kaubanduskeskustes võib alates 11. maist avada müügi- ja teenindussaalid ning toitlustusasutused juhul, kui seal tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu ning peetakse kinni 2+2 reeglist. Reeglid kehtivad ka kaubanduskeskuste üldruumidele ja kõigile teistele teenindussaalidele ja toitlustusasutustele väljaspool kaubanduskeskusi.

Kui seni võisid kaubanduskeskustes lahti olla vaid teatud kaupu ja teenuseid pakkuvad ettevõtted, näiteks toidupoed ja apteegid, siis järgmisest nädalast võib kaubanduskeskustes hügieenireeglite järgimisel avada ka teised kauplused ja teenindusasutused, näiteks lemmikloomapoed, jalatsi- ja kellaparandused ning juuksuri- ja ilusalongid.

Kaubanduskeskustes asuvates toitlustusasutustes, kus seni toimus üksnes toidu kaasamüük, võib alates 11. maist toitu pakkuda ka kohapeal tarbimiseks.

Toitlustusasutustes tuleb järgida 2+2 reeglit ja paigutada söögilauad nii, et oleks tagatud laudade vahemaa kaks meetrit ja lauas saaks istuda maksimaalselt kaks inimest (v.a pered). Soovitatav on, et toitlustusasutustes oleks korraldatud teenindamine vaid lauas, et vähendada klientide kokkupuuteid eri teenindajate ja külastajatega.

Kehtima jääb piirang, mille järgi peab toidu kohapeal tarbimine lõppema hiljemalt kell 22, et vältida restoranides, kohvikutes ja baarides inimeste õhtust kogunemist.