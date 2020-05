HÕFF kuulutas välja parima lühifilmi

Haapsalu 15. õudus- ja fantaasiafilmide festivali lühifilmide konkursi võitis Norra õuduskomöödia „Downid ja surnud”.

24-minutilises linateoses ründavad intellektipuudega inimeste hooldekodu zombid ja hooldusõde Mortenil ning hoolealusel Arvidil tuleb mängu panna kogu oma leidlikkus, et päästa nii palju elusid kui võimalik.

Filmi autor on Even Husby Grødahl ja tegu on Oslos tegutseva Westerdalsi filmikooli lõputööga.

„Olime vaimustatud selle filmi vägevatest ja koomilistest esitustest, kuldaväärt dialoogidest ja naljakatest laulusõnadest. Seestpoolt kumab läbi piiranguteta pungilik vaimsus, mis äratab ellu varajase Peter Jacksoni hinge. Me usume, et nendel filmitegijatel on ees põrgulikult särav tulevik, kui nad elavad üle topelt-mega-proovikivi nimega „Koroonast pilves zombid”,” resümeeris žürii, kuhu kuulusid Magnus Paulsson Miguel Llansó ja Helen Lõhmus.

Võiduga kaasneb Hõbedase Mélièsi nimeline auhind ja pääs legendaarse prantsuse filmiillusionisti Georges Mélièsi järgi nime saanud Euroopa parima lühikese fantaasiafilmi konkursi finaali. Võistlust korraldab Euroopa fantaasiafilmide festivalide föderatsioon, kuhu HÕFF juba kaheksandat aastat kuulub.

Võitja kuulutas HÕFF välja eileõhtusel avatseremoonial, mis toimus virtuaalselt nagu kogu tänavune festival.

„Juba 15. korda on õudus saanud Haapsalus elunormiks. Sel aastal natuke imelikult, sest me peame istuma kodus arvuti või teleka ees. Aga kui väga õudseks läheb, siis lööge küüned oma kintsudesse, mitte näkku, sest armid jäävad. Järgmine kord kohtume juba reaalsuses,” ütles oma avapöördumises Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Kokku jõuab festivali kolme päeva jooksul ekraanile 37 õudus-, fantaasia- ja põnevusfilmi viielt kontinendilt, lisaks toimuvad virtuaalselt kohtumised autoritega, vestlusringid ja raamatuesitlused. Kõik filmid linastuvad HÕFFi virtuaalses kinosaalis Elisa Stage ja neid saab vaadata üle kogu Eesti.

15. festivali korraldavad Pimedate Ööde filmifestival, Haapsalu linn, Haapsalu kultuurikeskus ja Elisa.