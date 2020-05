Läänemaa aasta ema Urve Kabel kasvatas üksi üles kuus last

SA Läänemaa valis aasta emaks 2020 Urve Kabeli, kes on üksi üles kasvatanud kuus last – viis tütart ja poja.

Kabel ütles Lääne Elule, et ei osanud arvata, et lapsed ta konkursile on esitanud, veel vähem seda, et ta tiitli võiks saada.

„Ma ise küll aru ei saa, et ma oleks midagi erilist teinud,” ütles Kabel.

Kabeli esitas konkursile tema vanim tütar Karin Mägi.

Läänemaa aasta ema 2020 valis SA Läänemaa välja 12 kandidaadi seast. SA Läänemaa koordinaatori Ege Tatarmäe sõnul on see rekord.

„Mullu näiteks oli kolm ja tunamullu samuti kolm kandidaati,” ütles Tatarmäe.