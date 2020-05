Juhtkiri: keeruline süüdi mõista

Lääne Elu toimetus on algusest peale teraval pilgul jälginud kohtusaagat, mille keskmes on Haapsalu Linnahoolduse juht Alo Lõps ja linnafirma nõukogu liige Riho Lepp. Prokuratuur süüdistas neid hankevõidu kätte mängimises Silberautole ja kohus leidis, et mehed on süüdi.

Lääne Elu toimetusele jäi pärast ringkonnakohtu otsuse hoolikat läbi lugemist mõistetamatuks, mille alusel otsustas kohus Lõpsi ja Lepa kriminaalkorras süüdi mõista. Kui inimesest saab pärast kohtuotsust kriminaalkurjategija, peaks olema võimalik selle põhjustest väga üheselt aru saada. Lõpsi ja Lepa kaasuse puhul seda aga väita ei saa. Veel enam – isegi rahandusministeerium, kelle haldusalasse riigihanked kuuluvad, kinnitas, et Haapsalu Linnahoolduse korraldatud veokihange oli seaduspärane. Kas prokuratuur ja kohus väidavad, et rahandusministeerium eksib ega tea, kuidas iseenda koostatud seadusi tõlgendada?

Kas omavalitsused saavadki enam kunagi rahulikult hingata, kui on rahandusministeeriumilt hanke korrektsuse kohta kinnituse saanud või saadab edaspidi kõiki vähegi keerukamaid riigihankeid põlvevärin prokuratuuri, pealtkuulamiste ja kohtu ees? Sellele, et kohalikud omavalitsused on juba mõnda aega prokuratuuri erilise ja tihti põhjendamatu tähelepanu all, on mitmed advokaadid tähelepanu juhtinud ennegi.

Ka Eesti üks juhtivamaid advokaadibüroosid Sorainen, kes analüüsis põhjalikult turu-uuringut, mille Lõps ja Lepp enne hanke dokumentide koostamist tegid, kinnitas, et riigihangete menetluse nõudeid rikutud ei ole.

Tõsi – kohaliku omavalitsuse esindajate poolt sellise analüüsi tellimine ja avalikult enne kohtupidamist seisukoha võtmine on ilmselge poole valimine. Linnapea ja riigikogu õiguskomisjoni esimehest volikogu esimehe puhul ei olnud see vast kõige targem tegu. Ühelt poolt võib seda käsitleda katsena õiguskaitseorganeid mõjutada või nende pädevuses kahelda, teisalt maalis see mõlema mehe rinnale suure ja punase märklaua. Kes ja kui kõvasti nende pihta tuld andma hakkab, saab ilmselt peagi näha.