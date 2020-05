Kevad toob Pullapää metsa prügi

Mullu puhtaks tehtud Pullapää metsaalustesse on hakanud kevade saabudes taas tekkima prügihunnikud.

Keskkonnainspektsiooni Läänemaa büroo juht Jaanus Müür avastas prügihunnikud Pullapää metsast kunagise raketibaasi lähistelt, sinna oli veetud rehve ja prügikotte. „Tundub, nagu oleks garaaži koristatud ja ülejäägid metsa toodud,” ütles Müür. Et prügikottides leidus ka olmeprügi, tegid keskkonnainspektorid kindlaks, et prügi on metsa veetud aprilli algul.

Müüri sõnul on prügi hulgast leitud ka üht-teist sellist, mis viitab, et see võib olla metsa sattunud Haapsalust Kastani tänava kandist. Ta lisas, et ühel varasemal ülekuulamisel olla üks seal piirkonnas elav inimene ka öelnud, et Kastani kandis, peamiselt venekeelse elanikkonna seas levibki soovitus viia prügi Pullapää metsa alla.

