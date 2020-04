Kunstiõpetaja paneb õpilased aega üles märkima

Haapsalu kunstiõpetaja Tiiu Randmann-Mihkla algatatud kunstikonkurss „Üks päev korraga” innustab Haapsalu koolilapsi eriolukorras märkama ümbritsevat ja tõlkima seda kunsti keelde.

„Kummaline mõelda, aga praegune aeg tuleb kunstile isegi kasuks – see paneb märkama igapäevaelu ja seda kunstiks vormistama,” ütleb Randmann-Mihkla.

Kui Eestis eriolukord välja kuulutati ja 16. märtsil piirangud kehtima hakkasid, kutsus Randmann-Mihkla kõiki Haapsalu koolilapsi osalema kunstikonkursil „Üks päev korraga”, sõltumata sellest, kas laps on varem kunstiga tegelenud või mitte – milleks vahet teha, las proovivad. Ühest on Randmann-Mihkla küll kinni pidanud – konkurss on ainult Haapsalu koolilastele, kuigi soovijaid on olnud üle Eesti, et oi-oi-oi, tahaks ka.



Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!