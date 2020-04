Eesti haridustöötajate liit kutsub valitsust üles otsuseid tegema

Kutsume üles valitsust kehtestama konkreetsemad edasised sammud, kuidas käesoleva õppeaasta lõpetamine toimub – koolid, õpetajad, õpilased ja lapsevanemad vajavad selgust, et edasist tegevust planeerida.

Eile tutvustas haridus- ja teadusminister avalikkusele plaani kuidas võiks selle aasta õppeaasta lõpp toimuda. Meil on heameel näha, et HTM töötab selgete eesmärkidega tuua haridussektorisse selgust – tunnustame HTM-i tegevust antud keerulises olukorras.

Eesti õpetajate esindusorganisatsioon EHL toetab osalist statsionaarse koolitöö jätkumist 15. maist – seda loomulikult tingimusel, et viirusesse nakatumine on saadud kontrolli alla ja uued haigestumised on harvad ja riiklikult on piiranguid ka üldisemalt võimalik lõdvendada. Me ei toeta varasemat statsionaarsele õppele (ka osalisele) üleminekut, kuna see võib tuua uue viiruse leviku kasvu ja seada ohtu Eesti õpetajaskonna ja ülejäänud koolid personali.

Koolides osaliselt statsionaarse töö alustamisel peab olema tagatud personali ja õpilaste turvalisus ja õpetajaskonnal (vanuses 50+, keda Eestis on 54%) peab säilima võimalus jätkata õppetegevust kontaktivabalt, et mitte seada enda tervist ohtu.

Lisaks soovitame esimeses järjekorras koolides statsionaarse tööga väiksemates rühmades alustada lõpuklassidega (9. ja 12.) , kes peavad tegema eksamid, ja suuremat tuge vajavate õpilastega, kellel on individuaalne õppimine raskendatud.

Väga oluline on ka kasvõi esialgne selgus ka koolilõpetamistingimuste ja ajagraafiku osas, mida ootavad kõik osapooled.

Kui täna teha otsus 15. mai 2020 osalise statsionaarse õppega jätkata ja siiski mais toimub viiruse levikul muutused halvemuse poole, siis tuleb teha uued otsused, kuid teadmatus on kindlasti halvem variant kui kindlad sihid.