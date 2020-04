Läänemaa apteekidesse saabub täna üle 9000 kaitsemaski

Täna saabuvad Läänemaa kolme Benu apteeki – Haapsalus Posti tänaval ja Rannarootsi keskuses asuvasse ning Risti apteeki – kokku 9150 kaitsemaski.

„Hommikul hakkasid autod sõitma. Kui veel ei ole kohal, siis iga hetk jõuavad,” ütles apteegiketi pressiesindaja Kaja Kilk.

„Eesmärgiga tagada maskide jagumine võimalikult paljudele kaasmaalastele oleme jaotanud maskid 10 kaupa pakenditesse, et võimaldada osta ka väiksemaid koguseid. Kui inimene püsib praegu perega kodus ja ta ei plaani lähiajal rahvarohkeid kohti külastada, siis ei peaks maski pärast ka apteegi käiku kohe ette võtma, vaid võib seda teha siis, kui selleks on reaalselt vajadus,” ütles Benu apteegi frantsiisijuht, proviisor Kaidi Kelt.

Kelti sõnul ei tohiks unustada, et maski kandmine ei anna koroonaviirusesse nakatumise eest 100-protsendilist kaitset. „Apteegis müüdavate maskide näol on tegemist hügieenitootega, mis pakub piisavat kaitset, et aidata vältida nakatumist, kuid parima kaitse viiruse leviku vastu annab siiski kodus püsimine. Kel aga on hädavajalikke käike avalikes kohtades, siis on igal juhul soovitatav kaitsemaski kanda, järgides selle kasutamise juhendit. Üldjuhul on apteegis müüdava maski maksimaalne kandmise aeg kolm tundi. Pärast maskivahetust on vajalik hoolikas kätepesu,” ütles Kelt.

Maskide soovituslik jaehind on 70 senti.