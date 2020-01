Galerii: Fred Jüssi film tõi saali publikut täis ja järjekorra ukse taha

Loodusmees Fred Jüssist kõneleva filmi „Olemise ilu” laupäevasel seansil, kus filmihuvilistega oli kohtuma tulnud ka filmi operaator Joosep Matjus, lookles kümme minutit enne seansi algust järjekord uksest välja.

„Tallinnas esilinastusel oli üle 500 inimese ja mul on hea meel, et ka Haapsalus on nii palju inimesi, kes armastavad loodust ja Fred Jüssit,” ütles Matjus filmi sisse juhatades. Laupäeval kultuurikeskuse saal rahvast tulvil ning kultuurikeskuse kino proejktijuhi Vendo Jugapuu sõnul olid läksid ka filmi eelmised linastused Haapsalus täissaalidele.

Jaan Tootseni film „Olemise ilu” portreteerib rohkem Eestimaa loodust kui Fred Jüssit ennast. Matjuse sõnul oligi Jüssi üks tingimusi filmiga nõustumisel see, et film peab rääkima loodusest, mitte nii palju temast. Matjus lisas, et tegelikult ongi Jüssi oma saadetega olnud paljudele inimestele sillaks looduse vahel.

Tunni aja pikkune film jälgib nelja aastaja vältel loodust ja Jüssi käike metsamajakese juurde, taustaks loodushääled ja Jüssi mõtisklused loodusest, vaikusest ning oskusest näha ja kuulata. Matjuse sõnul on „Olemise ilu” selle poolest erakordne film, et seal pole kasutatud muusikat, vaid taustaks on enamasti Fred Jüssi enda poolt 1970.-1980. aastatel salvestatud looduse hääled. „Need helipildid, mida tal oli toona võimalik püüda, neid enam ei ole. Seda liigitikkust enam ei ole,” rääkis Matjus.

Film on kahe aasta jooksul üles võetud kohtades, kus Fred Jüssil on läbi aegade käia armastanud: Kõrvemaa, Matsalu, Vilsandi.

Fotod Arvo Tarmula